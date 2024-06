En direct

19:07 - Que vont décider les supporters de la gauche à Bussy-Saint-Georges ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,39% à Bussy-Saint-Georges, contre 33,24% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bussy-Saint-Georges, le binôme Nupes avait en effet glané 32,26% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Bussy-Saint-Georges, entre les 33,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,85% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,87% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Bussy-Saint-Georges ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bussy-Saint-Georges semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir La commune de Bussy-Saint-Georges avait voté pour Marine Le Pen à 12,89% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe du RN avec 35,85% et 25,86% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 25,89% contre 74,11%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,97%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 35,87% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas aux deux premières places aux européennes dans la commune. La tête de liste RN terminait troisième, avec 12,54%, contre Nathalie Loiseau avec 33,24% et Yannick Jadot avec 14,77%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bussy-Saint-Georges façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Bussy-Saint-Georges apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 30,04% de cadres pour 26 571 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 2 236 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 21,11 % des résidents sont des enfants, et 11,57 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 3 428 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 23,87%, Bussy-Saint-Georges se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,51%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3018,39 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Bussy-Saint-Georges, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Bussy-Saint-Georges : ce qu'il faut savoir L'analyse des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 56,12% des votants de Bussy-Saint-Georges, contre une abstention de 65,32% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Bussy-Saint-Georges, 76,06% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de voter à Bussy-Saint-Georges pour les européennes À Bussy-Saint-Georges, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera l'étendue de la participation. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 16 175 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,07% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,66% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. L'inflation, combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Bussy-Saint-Georges.