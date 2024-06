En direct

19:15 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Chanteloup-en-Brie à la loupe Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 6,7% à Chanteloup-en-Brie, contre 26,11% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Chanteloup-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,6% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Chanteloup-en-Brie ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chanteloup-en-Brie semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Avec 17,12%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Chanteloup-en-Brie au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,95% et 25,47% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 64,61% contre 35,39% pour Le Pen au second round dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 15,8%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 28,60% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Chanteloup-en-Brie Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 17,04%, Bardella avait été battu à l'issue des européennes il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 26,11% des votes.

11:45 - Chanteloup-en-Brie : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections européennes, Chanteloup-en-Brie foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,01% de cadres supérieurs pour 4 171 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 452 entreprises, Chanteloup-en-Brie offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (86,41 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 236 personnes (5,88%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Dans cette mosaïque sociale, 57,6% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 872,98 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Chanteloup-en-Brie, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Chanteloup-en-Brie : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 53,87% dans la commune de Chanteloup-en-Brie. Le taux d'abstention était de 64,66% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Participation à Chanteloup-en-Brie : les leçons des précédentes élections L'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Chanteloup-en-Brie. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,66% au premier tour. Au second tour, 43,56% des électeurs se sont déplacés. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,61% dans la ville. La participation était de 73,44% au second tour, ce qui représentait 1 808 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.