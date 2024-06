11:45 - Guermantes : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Guermantes, le scrutin est en cours. Avec ses 38,06% de cadres pour 1 148 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 590 foyers fiscaux. Dans le bourg, 18,31 % des résidents sont des enfants, et 2,99 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,9% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 88,36 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Guermantes montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.