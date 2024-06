Résultat des européennes à Buzet-sur-Baïse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Buzet-sur-Baïse à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,04% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,58% à Buzet-sur-Baïse, contre 19,52% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 19,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,23% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour le RN à Buzet-sur-Baïse lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Buzet-sur-Baïse fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,7% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,57% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Buzet-sur-Baïse plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Buzet-sur-Baïse. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 32,35% au 1er round avant un formidable 44,10% au second. Le Parti avait laissé derrière les candidats estampillés La République en Marche (26,23%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 23,04% au premier tour et encore Ensemble ! Avec 30,42% au second sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même fait un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La candidate avait accumulé 29,57% au premier tour et 51,69% au deuxième dans la ville.

12:45 - 34,7% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Buzet-sur-Baïse Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Buzet-sur-Baïse, avec 34,7% des votes (144 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,52% et François-Xavier Bellamy avec 7,95%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Buzet-sur-Baïse Dans la commune de Buzet-sur-Baïse, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec 40,73% de population active et une densité de population de 61 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 11,47% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 420 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,34% et d'une population immigrée de 13,76% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Buzet-sur-Baïse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,17% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Buzet-sur-Baïse ? L'observation des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 48,56% des électeurs de Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne), contre un taux de participation de 45,7% lors des élections européennes de 2014. Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Buzet-sur-Baïse, 62,07% des électeurs avaient participé.

09:30 - Abstention à Buzet-sur-Baïse : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Buzet-sur-Baïse ? Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 894 personnes en âge de voter dans la commune, 73,18% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,5% au premier tour, c'est-à-dire 675 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,93% au premier tour. Au second tour, 48,83% des votants ont exercé leur droit de vote. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les craintes dues au conflit militaire entre israélo-palestinien, seraient de nature à ramener les habitants de Buzet-sur-Baïse (47160) dans les bureaux de vote.