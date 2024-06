Résultat des européennes à Damazan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les suffrages de la coalition de gauche très suivis Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 12,1% à Damazan, contre 9,07% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Damazan, le binôme Nupes avait en effet glané 25,76% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Damazan, entre les 12,1% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,18% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Damazan, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. À Damazan, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 37,15% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,35% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Damazan plutôt pour Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Damazan. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 37,88% au premier tour et surtout 46,61% au deuxième, le plaçant au sommet du paysage local sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République précédente. Elle avait engrangé 32,35% au 1er tour et 59,53% au deuxième dans la cité.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Damazan il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? 37,15% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 12,1% et Raphaël Glucksmann à 9,07%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 172 habitants de Damazan passés par les isoloirs.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Damazan Dans les rues de Damazan, les élections sont en cours. Avec ses 1 349 habitants, ce village se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 867 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (70,56 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 198 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 55,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 435,92 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Damazan incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Damazan Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Durant les dernières européennes, 481 inscrits sur les listes électorales de Damazan (Lot-et-Garonne) avaient pris part au vote (soit 52,23%). La participation était de 46,67% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Damazan La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces européennes à Damazan. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,98% au premier tour. Au deuxième tour, 46,49% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Damazan ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,97% dans la commune, contre un taux d'abstention de 24,86% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.