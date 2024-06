Résultat des européennes à Limerzel : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Limerzel ? Enseignement clé pour ce dimanche : Limerzel compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,97% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,53% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Limerzel lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,63%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,53%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,08% contre 58,92%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Limerzel quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 15,54% au premier tour, contre 31,44% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Limerzel, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste présentée par Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Limerzel, avec 26,97% des votes devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,88% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 17,84%.

11:45 - Limerzel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Limerzel, les élections sont en cours. Avec ses 1 307 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 55 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 28 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,57 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 50,23% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 37,4% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 495,92 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Ainsi, Limerzel incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Limerzel : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des scrutins européens précédents, les 1 330 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 48,56% au niveau de Limerzel (Morbihan), contre une participation de 44,35% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Limerzel À Limerzel, l'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement la participation. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 23,03% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,26% au premier tour. Au second tour, 53,53% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?