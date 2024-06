En direct

19:15 - Qui vont choisir les supporters de la Nupes à Cadenet ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait atteint 21,35% à Cadenet, contre 5,85% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives à Cadenet, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,55% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Cadenet lors des européennes ? Le score obtenu par la liste Bardella sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Cadenet compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,14% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,14% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La leader du parti frontiste terminait à 27,14% au 1er round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 23,83% et 23,43% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,19% contre 50,81%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 22,96% des voix sur place, contre 30,55% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,07%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Cadenet, avec 27,14%, soit 450 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,35% et Yannick Jadot à 16,34%.

11:45 - Cadenet : élections européennes et dynamiques démographiques Comment la population de Cadenet peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Dans la commune, 18,06% des résidents sont des enfants, et 27,45% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2268,08 euros/mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 630 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,63%) et le nombre de résidences HLM (3,06% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Cadenet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,46% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Cadenet, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Cadenet, 64,97% des habitants avaient participé. L'analyse des élections passées permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des élections européennes 2019, 1 721 électeurs de Cadenet (Vaucluse) avaient participé au vote (soit 52,57%), à comparer avec un taux de participation de 46,11% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Cadenet ? Le taux de participation constituera sans nul doute l'un des critères décisifs des européennes à Cadenet. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 449 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,08% étaient restés chez eux, contre une abstention de 25,66% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des familles seraient notamment susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Cadenet (84160).