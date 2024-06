Résultat des européennes à Lourmarin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Lourmarin avant les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage chiffrent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 20% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Lourmarin ? Les électeurs de Lourmarin avaient accordé à Marine Le Pen 14,51% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 37,15% et 15,99% des votes. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 68,06% contre 31,94% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,51%, alors que les candidats LREM réuniront 38,23% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - 33,63% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Lourmarin Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Lourmarin, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 33,63% des votes. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 14,95%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,7%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Lourmarin aux élections européennes Quel portrait faire de Lourmarin, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 042 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 262 entreprises, Lourmarin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (48,38 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 32,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 35,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 298,64 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Lourmarin, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Lourmarin Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Lourmarin, 59,81% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières années, les 1 065 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 586 inscrits sur les listes électorales à Lourmarin, 43,55% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 56,11% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Lourmarin ? À Lourmarin, l'une des clés des européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages serait par exemple en mesure de ramener les électeurs de Lourmarin (84160) dans les isoloirs. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 21,44% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,28% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,47% au premier tour et seulement 46,1% au deuxième tour.