En direct

19:06 - À Caen, qui va tirer parti des électeurs de la Nupes ? L'autre source de doute de ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Caen, la Nupes avait en effet enregistré 40,79% des votes si on englobe les 2 circonscriptions correspondant à la ville, soit plus que son score national. Une percée à compléter avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 8,53% à Caen, contre 26,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Caen ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe localement pour ces européennes. À Caen, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 12,56% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,87% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Caen plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Dans les isoloirs de Caen, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 11,87%, la cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,26% et 28,94% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 23,26% contre 76,74%. Avec 7,96%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 40,79% des candidats Nupes au premier tour des élections législatives. Un score calculé sur la totalité des votants de la ville, comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. À Caen, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,8% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 18,82% et Jordan Bardella avec 12,56%.

11:45 - Les enjeux locaux de Caen : tour d'horizon démographique La démographie et le profil socio-économique de Caen façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de 45% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,37%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (37,66%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 31 137 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,09% et d'une population étrangère de 7,66% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 15,1% à Caen, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Caen Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. En 2019, pendant les européennes, sur les 31 088 personnes en âge de voter à Caen, 55,39% avaient pris part au vote. La participation était de 46,97% pour le scrutin européen de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Caen, 66,5% des votants avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Caen ? L'une des clés des européennes sera à n'en pas douter la participation à Caen. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,85% dans la ville, contre une abstention de 25,66% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,47% au premier tour. Au deuxième tour, 47,14% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?