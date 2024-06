En direct

19:15 - À Bretteville-sur-Odon, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? L'union de gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bretteville-sur-Odon, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,73% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 10,46% à Bretteville-sur-Odon, contre 30,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 30,4% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 38,31% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 37,45% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Bretteville-sur-Odon Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Bretteville-sur-Odon. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Bretteville-sur-Odon penchaient pour Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 38,31% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,68% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Bretteville-sur-Odon. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 12,66%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 22,77% contre 77,23%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,47%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 37,45% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Bretteville-sur-Odon, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Bretteville-sur-Odon était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 10,94% des votes, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 17,21% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 30,4%, couronnée sur place.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bretteville-sur-Odon Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Bretteville-sur-Odon se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 26,55% de cadres pour 4 148 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 444 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (84,51 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 34,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 9,77%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 34 348 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour finir, Bretteville-sur-Odon incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Bretteville-sur-Odon, quelle participation aux précédentes européennes ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 4 219 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 1 915 inscrits sur les listes électorales à Bretteville-sur-Odon, 38,84% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 47,68% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Bretteville-sur-Odon, 62,09% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Bretteville-sur-Odon À Bretteville-sur-Odon, l'un des critères principaux du scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient de nature à inciter les électeurs de Bretteville-sur-Odon (14760) à s'intéresser plus fortement du scrutin. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 351 personnes en âge de voter dans la ville, 80,36% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 80,13% au premier tour, ce qui représentait 2 685 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.