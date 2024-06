Résultat des européennes à Caëstre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Caëstre ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 4,14% à Caëstre, contre 21,8% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Caëstre, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,26% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Caëstre, entre les 21,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,85% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,03% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Caëstre ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si en France, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 41% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Quelques résultats à retenir Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un puissant résultat pour le RN à Caëstre. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 28,20% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 56,69% au 2e. Le RN passait devant les prétendants estampillés LREM avec 20,03% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,26% au premier tour puis encore Nupes (43,31%) au second (Caëstre ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,02% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,9%. Avec 44,74% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 55,26%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Caëstre, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 31,58% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,8% et Yannick Jadot à 10,65%. Ce qui correspond à 252 bulletins dans la commune.

11:45 - Caëstre : démographie, élections et stratégies politiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Caëstre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,86% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 756 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,43%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Caëstre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,39% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Caëstre Y aura-t-il une augmentation de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Au cours des consultations politiques passées, les 2 044 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 57,32% des électeurs de Caëstre (Nord) avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 47,41% lors des européennes de 2014.

09:30 - Participation à Caëstre : quelles perspectives pour les européennes ? L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Caëstre. L'inflation et ses retombées sur la vie des Français seraient notamment capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Caëstre. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 508 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,55% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,29% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,3% au premier tour. Au second tour, 52,2% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.