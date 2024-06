Résultat des européennes à Eecke : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Eecke, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, s'était arrogée 18,06% à Eecke, contre 3,17% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Eecke, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,32% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,2% pour Yannick Jadot, 1,45% pour Fabien Roussel et 0,92% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Eecke pour les européennes ? Le nombre de votes du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Eecke compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,8% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,83% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Eecke Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Eecke. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 24,52% au 1er round avant un formidable 53,74% au 2e, lui assurant la meilleure place à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,83% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,51%. Avec 48,52% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,48%.

12:45 - 29,8% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Eecke Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait cumulé 29,8% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 18,06% et Yannick Jadot à 13,41%.

11:45 - Eecke : démographie et socio-économie impactent les européennes Les données démographiques et socio-économiques d'Eecke mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,83%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 481 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,86%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,41%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,69% à Eecke, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - À Eecke, quelle abstention aux élections européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 60,79% au niveau d'Eecke (Nord). Le taux de participation était de 53,22% il y a 10 ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes à Eecke sont lancées À Eecke, le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères principaux du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,66% au premier tour et seulement 51,25% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 19,14% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,88% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.