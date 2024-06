En direct

19:06 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Calais pour ces élections européennes ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Raphaël Glucksmann s'était élevé à 3,78% à Calais, contre 12,38% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Calais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,21% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Calais, entre les 12,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Calais ? À Calais, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,54% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 39,65% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Calais. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 31,73% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,65% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,8%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,66%, devant Emmanuel Macron à 38,34%.

12:45 - 41,54% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Calais Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Calais, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, glanant 41,54% des voix devant Nathalie Loiseau à 12,38% et Manon Aubry à 9,76%. Si on entre dans le détail, 9139 votants s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Dynamique électorale à Calais : une analyse socio-démographique Dans la commune de Calais, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 25,02% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec 42,46% de population active et une densité de population de 2267 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Un salaire moyen mensuel net de 2026,03 euros/mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (23,51%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,45%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Calais mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 42,94% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Calais L'observation des résultats des scrutins européens passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Lors des dernières européennes, le taux de participation s'élevait à 45,48% dans la commune de Calais. La participation était de 32,16% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Calais ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Calais ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 50 946 personnes en âge de voter au sein de la ville, 33,6% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 35,11% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 63,46% au premier tour et seulement 64,7% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Calais ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français pourrait en effet de faire augmenter le pourcentage de participation à Calais (62100).