Résultat des européennes à Calan : l'élection 2024 en direct

19:33 - À Calan, que vont choisir les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,11% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 8,03% à Calan, contre 16,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Calan lors des européennes ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national prédite par les sondeurs à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait se situer à environ 30% à Calan. Une projection qui concorde avec les points déjà grappillés par les lepénistes dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les électeurs de Calan plutôt pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'est illustrée à Calan pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 28,51% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,68% contre 54,32%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 27,97% des votes sur place, contre 29,07% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,27%).

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 à Calan Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Calan, avec 24,1% des voix exprimées (120 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,47% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 16,27%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Calan Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Calan comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 257 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 56 entreprises, Calan se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 38 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 16,44 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 33,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 56,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2016,97 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Calan, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières européennes à Calan Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Calan, 59,3% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 40,81% des inscrits sur les listes électorales de Calan (Morbihan) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 53,59% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Calan : scrutin en cours L'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation à Calan. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 84,09% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,23% au deuxième tour, c'est-à-dire 769 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,02% au premier tour et seulement 51,55% au second tour. Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?