Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 10% à Inzinzac-Lochrist, contre 19,26% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Inzinzac-Lochrist, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,93% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Inzinzac-Lochrist, entre les 19,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,47% de LREM au premier tour des législatives…

Le nombre de bulletins en faveur du RN sera une des clés pour cette élection européenne 2024 localement, comme dans le reste du pays. La liste de Jordan Bardella pourrait se trouver pas loin de 30% à Inzinzac-Lochrist si la tendance prévue par les enquêtes d'opinion au niveau de la France s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 33% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Inzinzac-Lochrist ?

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,48% contre 27,97% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 40,14% contre 59,86%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,66% au premier tour, contre 33,47% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Nupes qui remportera le plus de voix, avec 51,59% sur l'unique circonscription recouvrant Inzinzac-Lochrist.