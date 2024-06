Résultat des européennes à Calmont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:23 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des 22,69% de la Nupes à Calmont ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 8,47% à Calmont, contre 26,98% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Calmont, le binôme Nupes avait en effet glané 22,69% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Calmont lors des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces élections européennes 2024 sera très scruté. Si au niveau national, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 27% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Calmont plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,32% contre 33,26% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,84% contre 63,16%. Le RN n'a pas plus convaincu à Calmont par la suite, lors des élections des députés, avec 14,13% au premier tour, contre 34,37% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Calmont, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - À Calmont, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes européennes à Calmont était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 14,27% des voix, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 17,73% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,98%, en tête dans la localité.

11:45 - Élections à Calmont : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Calmont comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 904 logements pour 2 196 habitants, la densité de la ville est de 64 hab par km². Ses 102 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,17 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 40,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 50,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 443,19 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Calmont manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Calmont : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Calmont, 54,79% des électeurs n'avaient pas voté. Au cours des dernières élections, les 2 271 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 978 inscrits sur les listes électorales à Calmont, 36,78% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 46,59% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Calmont pour les élections européennes À Calmont, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 87,67% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 85,49% au second tour, ce qui représentait 1 367 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. La guerre en Ukraine ainsi que son impact en matière économique et énergétique pourraient en effet inciter les habitants de Calmont (12450) à s'intéresser plus fortement du scrutin.