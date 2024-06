Résultat des européennes à Baraqueville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Des indicateurs à prendre en compte Baraqueville avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,38%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 30,89% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 37,49% contre 62,51%. Le RN ratait aussi la première marche à Baraqueville quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 13,04% au premier tour, contre 29,07% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très instructive Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Baraqueville lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 26,81% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 16,27% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 11,13%.

11:45 - Dynamique électorale à Baraqueville : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Baraqueville comme dans toute la France. Dotée de 1 604 logements pour 3 163 habitants, la densité de la commune est de 92 habitants/km². Avec 252 entreprises, Baraqueville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,77 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 31,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,36%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 26 963 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Baraqueville contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - Baraqueville : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 3 269 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 1 306 inscrits sur les listes électorales à Baraqueville, 58,07% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 52,11% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Baraqueville L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Baraqueville. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,52% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 83,38% au premier tour, c'est-à-dire 1 922 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,29% au premier tour et seulement 52,61% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Baraqueville cette année ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à inciter les habitants de Baraqueville (12160) à s'intéresser plus fortement du scrutin.