19:07 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 4,69% à Cambrai, contre 20,9% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Cambrai, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,19% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Cambrai, entre les 20,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,25% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN à Cambrai lors des européennes ? Si au niveau national, les instituts de sondage calculent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La leader du RN s'imposait avec 32,85% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,92% et 17,21% des voix. Nouveau coup de poing au 2e tour contre Macron avec 52,91% contre 47,09%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 20,69% des votes sur place, contre 24,46% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,53%).

12:45 - À Cambrai, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Regarder en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Cambrai, avec 30,83%, soit 3085 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 20,9% et Yannick Jadot à 9,82%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cambrai Dans la commune de Cambrai, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 22,74% et une densité de population de 1821 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 381 euros/an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,12%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,22%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cambrai mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,63% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Participation aux élections européennes à Cambrai : facteurs et implications Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Durant les européennes de 2019, 45,72% des personnes en capacité de participer à une élection à Cambrai avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 36,0% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Cambrai : l'abstention en question À Cambrai, le niveau d'abstention sera l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français seraient notamment capables d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Cambrai. Au premier tour de la présidentielle, 35,2% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 34,32% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,57% au premier tour. Au deuxième tour, 61,39% des votants ne se sont pas déplacés.