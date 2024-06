Résultat des européennes à Proville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste de la France à Proville au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 32,93% des électeurs dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,25% contre 50,75%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,47% des votes sur place, contre 23,77% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,49%.

Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 440 électeurs de Proville s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait convaincu ainsi 30,39% des votes face à Nathalie Loiseau à 20,17% et Yannick Jadot à 9,53%.

11:45 - Proville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Proville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 15,0% et une densité de population de 502 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,54%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 340 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,53%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,03%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Proville mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,71% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.