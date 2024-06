En direct

19:13 - Les 18,08% de la coalition de gauche observés En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 6,29% à Cancale, contre 28,24% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Cancale, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,08% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Cancale pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? À Cancale, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,13% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,14% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Cancale plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cancale lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,44%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 18,14%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,47% contre 69,53%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,63% au premier tour, contre 35,73% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Cancale, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Cancale lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,24% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,13% dans la ville. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 14,18%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Cancale aux européennes Comment la population de Cancale peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 409 hab par km² et 36,3% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 12,54% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (46,93%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 532 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,83%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 41,32%, comme à Cancale, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Cancale Y aura-t-il une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Lors des européennes 2019, le taux de participation s'était hissé à 54,45% des votants de Cancale (Ille-et-Vilaine), à comparer avec une participation de 44,82% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Cancale : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Cancale, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,57% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 23,66% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?