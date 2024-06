Résultat des européennes à Saint-Coulomb : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Coulomb : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Saint-Coulomb, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 6,66% et une densité de population de 147 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (65,23%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 473 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,2%) et le nombre de résidences HLM (4,05% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 28,4%, comme à Saint-Coulomb, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.