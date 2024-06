Résultat des européennes à Candas : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Candas. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 37,92% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 58,31% au deuxième, le propulsant au sommet à l'échelon municipal sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,87%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,59%, devant Emmanuel Macron à 40,41%.

11:45 - Élections européennes à Candas : un éclairage démographique

Quelle influence la population de Candas exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,7%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (84,32%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 366 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,46%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,65%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Candas mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,32% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.