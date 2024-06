En direct

19:23 - À Beauval, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,61% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 2,31% à Beauval, contre 15,81% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Beauval lors des européennes ? À Beauval, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,63% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 43,18% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Beauval ? Le verdict de l'élection la plus récente peut sembler un indice intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Beauval. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 38,96% au 1er tour et surtout 61,35% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,18% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,92%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,52%, devant Emmanuel Macron à 38,48%.

12:45 - À Beauval, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Beauval, à 45,63%, soit 355 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,81% et Manon Aubry à 8,74%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Beauval : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Beauval, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 93 habitants/km² et un taux de chômage de 15,33%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (81,26%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 699 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,3%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,89%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Beauval mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,92% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Elections européennes précédentes à Beauval : état des lieux L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 54,71% des personnes en âge de voter à Beauval avaient pris part à l'élection. La participation était de 44,2% pour le scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Beauval À Beauval, le niveau de participation constituera indéniablement un facteur fort du scrutin européen 2024. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,91% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 74,52% au premier tour, c'est-à-dire 1 161 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,75% au premier tour et seulement 43,26% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Beauval ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes liées au conflit entre israélo-palestinien seraient de nature à de faire augmenter la participation à Beauval.