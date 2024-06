Résultat des européennes à Candé-sur-Beuvron : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 15,41% à Candé-sur-Beuvron, contre 7,54% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections du Parlement à Candé-sur-Beuvron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,29% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Candé-sur-Beuvron pour la liste Rassemblement national ? Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 41% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Candé-sur-Beuvron ? Regarder dans le rétro pour analyser le verdict des urnes le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Candé-sur-Beuvron. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 31,88% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,85% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,78% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,78%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 50,34%, devant Emmanuel Macron à 49,66%.

12:45 - À Candé-sur-Beuvron, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble aussi évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Candé-sur-Beuvron, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 31,66% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,41% et Yannick Jadot à 14,41%.

11:45 - Candé-sur-Beuvron : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la commune de Candé-sur-Beuvron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 9,47% et une densité de population de 98 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,9%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 574 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,98%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,72%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Candé-sur-Beuvron mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Candé-sur-Beuvron : ce qu'il faut retenir L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des élections européennes de 2019, parmi les 635 inscrits sur les listes électorales à Candé-sur-Beuvron, 42,69% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 57,16% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Candé-sur-Beuvron L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Candé-sur-Beuvron. Le conflit entre la Palestine et Israël et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient potentiellement augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Candé-sur-Beuvron. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 150 personnes en âge de voter dans la ville, 19,65% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 18,17% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,91% au premier tour. Au deuxième tour, 53,4% des électeurs ne se sont pas déplacés.