19:24 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche aux Montils ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait glané 8,49% aux Montils, contre 17,23% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 aux Montils, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,75% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,45% pour Yannick Jadot, 3,38% pour Fabien Roussel et 1,82% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes aux Montils ? Les enquêtes d'opinion dessinent une liste RN à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 37% aux Montils, soit dix points de plus également que ses 27,59% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections européennes Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national aux Montils. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 25,93% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,7% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,75%. Avec 47% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53%.

12:45 - Que retenir des européennes aux Montils il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 221 habitants des Montils passés par les urnes avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait cumulé 27,59% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,23% et Yannick Jadot à 13,73%.

11:45 - Analyse socio-économique des Montils : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes aux Montils comme partout ailleurs. Dotée de 910 logements pour 1 904 habitants, la densité de la commune est de 214 habitants/km². Ses 76 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 590 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,16 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 46,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 45,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 559,03 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui aux Montils s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - Elections européennes aux Montils : retour sur la participation électorale Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. Aux Montils, 59,7% des électeurs avaient voté. Au cours des dernières consultations politiques, les 1 947 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes de 2019, sur les 841 personnes en âge de voter aux Montils, 61,88% avaient participé au vote. La participation était de 49,13% en 2014.

09:30 - Abstention aux Montils : que retenir des précédentes élections ? Aux Montils, l'un des facteurs déterminants de ces élections européennes 2024 sera le niveau de participation. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont notamment susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants des Montils. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,8% dans la ville. Le taux de participation était de 82,01% au second tour, soit 1 185 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.