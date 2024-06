Résultat des européennes à Cangey : l'élection 2024 en direct

En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Cangey entre Jordan Bardella en 2019 (30,56%) et Marine Le Pen en 2022 (34,46% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un très gros score pour le RN à Cangey. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 35,14% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM (Cangey ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 34,46% au premier tour et 51,95% au deuxième dans la commune.

11:45 - Cangey : européennes et dynamiques démographiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Cangey contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,65%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (88,07%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 456 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,1%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cangey mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,46% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.