Résultat des européennes à Limeray : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les suffrages de la gauche unie très suivis Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait atteint 20,54% à Limeray, contre 5,95% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Limeray, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,52% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Limeray, un favori aux européennes ? Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Limeray semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,96% contre 30,76% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,51% contre 56,49%. Le RN ne convainquait pas plus à Limeray quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 22,14% au premier tour, contre 30,21% pour le binôme LREM. Sur la commune de Limeray, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - À Limeray, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 142 votants de Limeray avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait convaincu ainsi 27,26% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,54% et Yannick Jadot à 11,52%.

11:45 - Élections européennes à Limeray : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Limeray, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 248 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 19,56 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 23,75 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 33,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 43,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 493,45 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Limeray s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Limeray Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Limeray, 65,37% des habitants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? En 2019, durant les élections européennes, 56,67% des électeurs de Limeray (Indre-et-Loire) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 48,21% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Limeray : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Limeray ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,77% au premier tour et seulement 49,85% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Limeray ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 022 personnes en âge de voter dans la ville, 79,94% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 79,53% au deuxième tour, soit 816 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.