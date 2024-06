Résultat des européennes à Capinghem : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Capinghem façonne les résultats électoraux ?

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Capinghem mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,39% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (81,4%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 977 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,82%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (9,47%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,08% à Capinghem, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.