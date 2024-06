En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Pérenchies convoité à gauche La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,88% des voix dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,99% à Pérenchies, contre 19,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 19,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,28% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Pérenchies ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Pérenchies. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Pérenchies penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Pérenchies lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,54%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 28,12%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,24% contre 56,76%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,56% au premier tour, contre 27,28% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Pérenchies, à 27,83%, soit 823 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 19,38% et Yannick Jadot à 15,15%.

11:45 - Les données démographiques de Pérenchies révèlent les tendances électorales Quel impact auront les électeurs de Pérenchies sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 2741 habitants/km² et 47,14% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,33% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 298 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 906 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pérenchies mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,31% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Pérenchies : retour sur la participation aux dernières européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 3 092 personnes en âge de voter à Pérenchies, 49,67% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 40,89% en 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Pérenchies Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Pérenchies ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,63% au premier tour et seulement 42,83% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Pérenchies ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 70,44% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 72,14% au second tour, c'est-à-dire 4 573 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.