En direct

19:09 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Carentan-les-Marais à la loupe En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 5,69% à Carentan-les-Marais, contre 21,73% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des législatives à Carentan-les-Marais, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,78% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,98% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,23% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,81% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Carentan-les-Marais, entre les 21,73% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,54% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Carentan-les-Marais lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Carentan-les-Marais. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi anticiper 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Carentan-les-Marais plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Carentan-les-Marais lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,03%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,86%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,49% contre 55,51%. Le RN ratait aussi la première marche à Carentan-les-Marais quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 17,76% au premier tour, contre 39,24% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de suffrages, avec 71,24% sur la seule circonscription couvrant Carentan-les-Marais.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Carentan-les-Marais, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 27,44% des votes contre Nathalie Loiseau à 21,73% et François-Xavier Bellamy à 10,58%. Ce sont alors 975 votants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Carentan-les-Marais : ce qu'il faut savoir Au cœur de la campagne électorale européenne, Carentan-les-Marais se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 220 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 696 entreprises, Carentan-les-Marais se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (26,49 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 164 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 504 € par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. En somme, à Carentan-les-Marais, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Carentan-les-Marais Pour cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. En 2019, au moment des européennes, 49,09% des personnes habilitées à voter à Carentan-les-Marais s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 42,15% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Carentan-les-Marais : les européennes débutent À Carentan-les-Marais, l'un des facteurs importants de ces européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,32% au premier tour. Au deuxième tour, 55,21% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,62% des votants de la ville. L'abstention était de 27,27% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.