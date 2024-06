Résultat des européennes à Carnin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Les 21,41% de la coalition de gauche très suivis La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,41% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,2% à Carnin, contre 23,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 23,93% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,57% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,86% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Carnin pour les candidats RN ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection des députés européens au niveau local, comme dans le reste de la France. Ce sont donc déjà 9 points qui ont été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN arrive à environ 30% ou plus à Carnin ce 9 juin.

15:02 - Des tendances à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Carnin lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,57%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 30,57%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,91% contre 56,09%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 22,66% au premier tour, contre 27,86% pour le binôme La République en Marche. Cette entrée en matière laborieuse ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 22,66%.

12:45 - 23,93% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Carnin Regarder en arrière apparait toujours comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Carnin, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,93% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,79% et Yannick Jadot avec 15,6%.

11:45 - Analyse socio-économique de Carnin : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Carnin comme partout en France. Avec ses 1 076 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 578 foyers fiscaux. Dans la localité, 19,26 % des résidents sont des enfants, et 6,17 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 40,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 498,69 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Carnin, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Carnin : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Y aura-t-il une augmentation de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 090 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 495 inscrits sur les listes électorales de Carnin (Nord) avaient pris part au scrutin (soit 64,12%), contre une participation de 51,28% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Carnin À Carnin, l'un des critères clés de ces européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Carnin . En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 14,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 11,88% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.