Résultat des européennes à Annœullin : l'élection 2024 en direct

19:09 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Annœullin ? L'autre incertitude de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,45% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 6,22% à Annœullin, contre 19,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Annœullin ? Au niveau local, le résultat du RN lors des européennes sera très commenté. On note que Annœullin fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Annœullin plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Annœullin. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 29,49% au 1er round avant un formidable 55,80% au second (Annœullin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,36% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,82%. Avec 48,59% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,41%.

12:45 - 32,29% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Annœullin Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes à l'époque. Le bulletin séduisait 32,29% des voix, soit 1127 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,17% et Yannick Jadot à 10,72%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Annœullin : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Annœullin, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 12,17% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 1155 habitants par km² et 44,87% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 2414,57 €/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 472 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,87%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,58%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Annœullin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,22% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Annœullin ? L'étude des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, durant les européennes, sur les 3 674 personnes en âge de voter à Annœullin, 50,44% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 61,94% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Annœullin L'une des clés de ces européennes sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Annœullin. Les jeunes générations expriment fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 572 personnes en âge de voter dans la ville, 26,16% étaient restées chez elles. L'abstention était de 27,59% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,2% au premier tour et seulement 55,91% au second tour.