Résultat des européennes à Cars : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Cars pour ces européennes ? La gauche unie aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,76% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 6,42% à Cars, contre 17,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Cars ? Les intentions de vote dessinent un RN à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait le pousser à 43% à Cars, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Cars ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un puissant score pour le RN à Cars. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 40,88% au 1er tour avant un formidable 57,68% au second, lui garantissant d'être tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu un score plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente. Celle-ci avait accumulé 35,89% au premier tour et 53,81% au deuxième dans la cité.

12:45 - À Cars, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Cars, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, cumulant 33,77% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,74% et Yannick Jadot à 8,49%. Si on entre dans le détail, 179 habitants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Cars : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Cars façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,04% et une densité de population de 104 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 561 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,78%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,40%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Cars mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,98% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Cars : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 1 232 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 59,79% au sein de Cars, à comparer avec une participation de 47,02% lors du scrutin européen de 2014. Y aura-t-il une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Cars Ce dimanche, lors des élections européennes à Cars, qu'en sera-t-il de la participation ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 80,23% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,1% au second tour, soit 756 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,78% au premier tour. Au second tour, 56,38% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cars ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?