L'autre question de ces européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 20,65% des bulletins dans la localité. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,61% à Saint-Martin-Lacaussade, contre 24,07% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections, à l'échelle locale. La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 40% à Saint-Martin-Lacaussade si la dynamique prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les inscrits de Saint-Martin-Lacaussade penchaient pour Le Pen à la présidentielle

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Saint-Martin-Lacaussade. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 35,22% au premier tour avant un formidable 57,28% au deuxième (Saint-Martin-Lacaussade ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 31,93% au 1er tour et 50,17% au deuxième dans la commune.