En direct

19:31 - Quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes à Cartelègue ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 15,86% à Cartelègue, contre 5,98% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Cartelègue, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,28% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Cartelègue, un Rassemblement national favori ? La liste Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 40% à Cartelègue si la situation anticipée par les intentions de vote à l'échelle de la France s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est un peu facile, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Cartelègue ? Le verdict du test démocratique le plus récent semble un indicateur intéressant au moment du rendez-vous électoral du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Cartelègue. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 39,04% au premier tour avant un formidable 57,82% au second (Cartelègue ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu un score plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Elle avait rassemblé 38,61% au premier tour et 60,73% au second dans la cité.

12:45 - À Cartelègue, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 33,56% des votes, contre Nathalie Loiseau à 15,86% et Yannick Jadot à 9,89%.

11:45 - Cartelègue : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Cartelègue comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 261 habitants répartis dans 645 logements, cette localité présente une densité de 111 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 732 foyers fiscaux. Dans la localité, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,96 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 31,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 39,85% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 418,80 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Cartelègue, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Cartelègue ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Cartelègue, 69,43% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,75% des votants de Cartelègue, contre un taux d'abstention de 54,01% pour les européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Cartelègue Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Cartelègue, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,32% des votants de la commune. La participation était de 79,71% au premier tour, soit 703 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Palestine et Israël et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient notamment capables d'inciter les citoyens de Cartelègue à ne pas rester chez eux.