Résultat des européennes à Carvin : l'élection 2024 en direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Carvin ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 6,45% à Carvin, contre 11,78% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections des députés à Carvin, le binôme Nupes avait en effet glané 27,38% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,72% pour Yannick Jadot, 3,38% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Carvin, entre les 11,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Carvin On note que Carvin compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 43,57% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 40,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Carvin plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à Carvin. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 47,09% au premier tour et surtout 55,66% au second (Carvin n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 40,72% au 1er tour et 58,13% au second dans la ville.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Carvin Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Carvin, avec 43,57% des suffrages devant celle de Nathalie Loiseau avec 11,78% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,36%.

11:45 - Comment la composition démographique de Carvin façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Carvin se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 17 852 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 988 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,33 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 400 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,54%, Carvin est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2047,18 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,16%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Carvin affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.

10:30 - Carvin : la mobilisation des citoyens aux élections européennes L'observation des scrutins européens passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des précédentes élections européennes, 54,05% des électeurs de Carvin (Pas-de-Calais) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 61,56% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Carvin La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Carvin. Le conflit armé ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Carvin. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 879 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 68,82% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 68,66% au second tour, soit 8 845 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,28% au premier tour. Au second tour, 39,2% des votants se sont déplacés.