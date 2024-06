À Libercourt, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 42,62% au terme du vote européen et Marine Le Pen 34,9% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Libercourt plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Libercourt. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 42,70% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même récolté un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 34,9% au 1er tour et 54,61% au 2e dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 31,9% et 18,19% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (45,39%) au deuxième.