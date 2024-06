Résultat des européennes à Castelnau d'Auzan Labarrère : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Castelnau d'Auzan Labarrère pour ces européennes 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,2% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,02% à Castelnau d'Auzan Labarrère, contre 21,64% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Castelnau d'Auzan Labarrère à l'issue des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Castelnau d'Auzan Labarrère semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Castelnau d'Auzan Labarrère plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Castelnau d'Auzan Labarrère. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 24,80% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Divers gauche sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 27,86% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,29% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,29%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,31%, devant Emmanuel Macron à 45,69%.

12:45 - 29,46% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Castelnau d'Auzan Labarrère Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à Castelnau d'Auzan Labarrère, avec 29,46% des électeurs devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,64% suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,02%.

11:45 - Castelnau d'Auzan Labarrère : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Castelnau d'Auzan Labarrère, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 10,26% d'agriculteurs pour 1 186 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 93 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (64,94 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 155 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 14,54%, favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 25,35% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 683,99 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Castelnau d'Auzan Labarrère, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Castelnau d'Auzan Labarrère ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Castelnau d'Auzan Labarrère, 61,94% des électeurs n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 207 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 541 personnes en âge de voter à Castelnau d'Auzan Labarrère, 43,94% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,72% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Castelnau d'Auzan Labarrère À Castelnau d'Auzan Labarrère, l'un des facteurs forts des élections européennes sera incontestablement le taux d'abstention. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,28% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,18% au deuxième tour, ce qui représentait 713 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des foyers français sont en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Castelnau d'Auzan Labarrère .