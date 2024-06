En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Castelsarrasin à la loupe Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 5,5% à Castelsarrasin, contre 16,95% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Castelsarrasin, le binôme Nupes avait en effet glané 16,23% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella donnent de l'espoir à Castelsarrasin Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection 2024 localement. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Castelsarrasin semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Castelsarrasin ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un très bon score pour le Rassemblement national à Castelsarrasin. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 34,90% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 56,77% au 2e, lui promettant d'être au sommet à l'échelon municipal. Le RN s'était placé devant les prétendants étiquetés Ensemble ! Avec 19,91% et Parti radical de gauche (18,69%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 43,23% au second (Castelsarrasin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,78% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,68%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,09%, devant Emmanuel Macron à 42,91%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Castelsarrasin Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste dirigée par Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes à l'époque à Castelsarrasin, avec 36,96% des voix, soit 1668 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,95% et Yannick Jadot avec 8,15%.

11:45 - Castelsarrasin : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les données démographiques et socio-économiques de Castelsarrasin révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,29%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (58,18%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1993,59 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) et le nombre de résidences HLM (12,3% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Castelsarrasin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Castelsarrasin ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,3% des électeurs de Castelsarrasin, à comparer avec une abstention de 56,14% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Castelsarrasin : scrutin en cours L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention à Castelsarrasin. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Castelsarrasin . En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 30,1% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 28,86% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,86% au premier tour et seulement 56,78% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Castelsarrasin ?