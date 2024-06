Résultat des européennes à Castéra-Verduzan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quelles sont les options de reports pour les voix de la Nupes à Castéra-Verduzan ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 15,8% à Castéra-Verduzan, contre 21,46% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Castéra-Verduzan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,9% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Castéra-Verduzan, entre les 21,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont converger les supporters de droite à Castéra-Verduzan ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. Les instituts de sondage imaginent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat de 2019. Virtuellement, cette tendance devrait le porter à 30% à Castéra-Verduzan, soit 10 points de plus également que ses 20,05% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Castéra-Verduzan ? Castéra-Verduzan avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,95%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 26,08% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,29% contre 55,71%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 15,82% au premier tour, contre 29,67% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Castéra-Verduzan, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Castéra-Verduzan en 2019 ? Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Castéra-Verduzan lors des européennes il y a cinq ans, avec 21,46%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,05% des voix.

11:45 - Castéra-Verduzan : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Castéra-Verduzan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 039 habitants répartis dans 594 logements, ce village présente une densité de 49 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 709 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,73 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 38,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 25,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 580,73 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Castéra-Verduzan écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Castéra-Verduzan : retour sur la participation aux dernières élections européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Castéra-Verduzan, 50,69% des électeurs avaient voté. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Au moment des dernières européennes, parmi les 455 inscrits sur les listes électorales à Castéra-Verduzan, 59,55% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 50,26% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Castéra-Verduzan À Castéra-Verduzan, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,56% dans la commune, contre un taux de participation de 85,95% au premier tour, c'est-à-dire 685 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit ukrainien ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient en effet impacter la participation à Castéra-Verduzan.