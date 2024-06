En direct

19:31 - Les électeurs de la Nupes convoités En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 16,51% à Jegun, contre 13,17% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Jegun, le binôme Nupes avait en effet glané 21,17% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Jegun avant les européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Jegun compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,85% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Jegun ? Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 18,76% contre 22,46% pour Emmanuel Macron et 19,29% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,51% contre 60,49%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,31%, alors que les candidats Divers gauche réuniront 25,44% des voix. Jegun optera d'ailleurs pour un binôme Divers gauche au second tour, vainqueur localement avec 64,98%.

12:45 - 19,85% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Jegun Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les européennes à l'époque. Le mouvement avait attiré 19,85% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 16,51% et Yannick Jadot à 14,29%.

11:45 - Démographie et politique à Jegun, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Jegun comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 173 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 91 entreprises, Jegun offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,56 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 32,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,28% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1649,98 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, Jegun incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Jegun Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Pendant les élections européennes de 2019, parmi les 576 inscrits sur les listes électorales à Jegun, 63,3% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 56,9% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Jegun L'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Jegun. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,33% au premier tour et seulement 46,29% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Jegun ? Au second tour de la dernière présidentielle, 18,53% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 17,15% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.