Résultat des européennes à Castets et Castillon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:21 - Le RN favori à Castets et Castillon pour les européennes ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections européennes sera très scruté. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Castets et Castillon. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Castets et Castillon plutôt pour Le Pen à la présidentielle Regarder dans le rétro pour analyser le test démocratique le plus récent apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Castets et Castillon. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la cité avec 27,60% en moyenne au 1er round, mais sera battu en revanche au second par les candidats Nupes sur les 2 circonscriptions de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,87% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,88%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 50,56%, devant Emmanuel Macron à 49,44%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Castets et Castillon Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? 27,62% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,23% et Yannick Jadot à 11,01%. Le mouvement d'extrême droite s'était arrogé le scrutin avec 153 votants de Castets et Castillon.

11:45 - Comprendre l'électorat de Castets et Castillon : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Castets et Castillon exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 168 hab/km² et 45,03% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 11,11% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 600 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,44%) et le nombre de résidences HLM (3,77% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Castets et Castillon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,04% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Castets et Castillon : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 598 personnes aptes à voter à Castets et Castillon avaient pris part au scrutin (soit 57,83%). La participation était de 45,55% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Castets et Castillon : quel sera le taux d'abstention ? L'un des facteurs forts du scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention à Castets et Castillon. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 121 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,05% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,31% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. L'inflation combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre israélo-palestinien, sont par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Castets et Castillon .