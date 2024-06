Résultat des européennes à Caudrot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Caudrot pour ces européennes ? L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,43% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,15% à Caudrot, contre 20,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Caudrot ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très observé. Les sondages d'opinion annoncent une liste Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 38% à Caudrot, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Caudrot n'est pas la France et on remarque que le parti n'a gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Caudrot. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 23,59% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes (Caudrot ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,73%. Avec 48,76% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,24%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Caudrot Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN de Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Caudrot, avec 28,61% des suffrages (111 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,1% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,34%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Caudrot Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Caudrot comme dans toute la France. Dotée de 589 logements pour 1 106 habitants, la densité de la ville est de 195 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 701 foyers fiscaux. Dans le bourg, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,97 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 569,11 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Caudrot incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Caudrot : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au fil des scrutins européens passés, les 1 120 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, parmi les 397 personnes en âge de voter à Caudrot, 57,37% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 52,1% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Caudrot : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Caudrot ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Caudrot . Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 724 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,44% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,2% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,62% au premier tour et seulement 48,77% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Caudrot ?