Résultat des européennes à Castillon-la-Bataille : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Castillon-la-Bataille plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Se retourner sur le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Castillon-la-Bataille. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 32,87% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 51,36% au 2e (Castillon-la-Bataille ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,28% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,05%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,88%, devant Emmanuel Macron à 49,12%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Castillon-la-Bataille, avec 34,98% des voix exprimées devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,55% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 9,07%.

11:45 - Castillon-la-Bataille : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les habitants de Castillon-la-Bataille sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 18,82%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (38,56%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 1821,57 euros par mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,99% et d'une population étrangère de 19,15% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Castillon-la-Bataille mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 48,03% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Castillon-la-Bataille Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? En 2019, au moment des élections européennes, 51,74% des personnes en capacité de voter à Castillon-la-Bataille avaient déserté les urnes, contre une abstention de 56,02% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Castillon-la-Bataille Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère clé de ces élections européennes 2024 à Castillon-la-Bataille. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple en mesure de ramener les électeurs de Castillon-la-Bataille dans les isoloirs. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 865 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 32,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 34,05% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,37% au premier tour et seulement 57,33% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Castillon-la-Bataille ?