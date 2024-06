Résultat des européennes à Mouliets-et-Villemartin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Mouliets-et-Villemartin ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 13,42% à Mouliets-et-Villemartin, contre 4,05% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mouliets-et-Villemartin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,5% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,69% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont choisir les habitants de Mouliets-et-Villemartin ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. A noter : Mouliets-et-Villemartin fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 46,33% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Mouliets-et-Villemartin ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Mouliets-et-Villemartin. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 39,58% au 1er tour et surtout 54,12% au 2e (Mouliets-et-Villemartin ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. La candidate avait accumulé 38,03% au 1er tour et 58,42% au second dans la ville.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Mouliets-et-Villemartin il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 46,33% des suffrages, soit 183 voix, devant Nathalie Loiseau à 13,42% et Manon Aubry à 7,85%.

11:45 - Mouliets-et-Villemartin et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Mouliets-et-Villemartin, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 025 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 90 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 16,68 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,21 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 46,07% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 74,76 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Mouliets-et-Villemartin contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à Mouliets-et-Villemartin Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 54,9% dans la commune de Mouliets-et-Villemartin, contre un taux de participation de 46,08% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Mouliets-et-Villemartin pour les élections européennes La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Mouliets-et-Villemartin. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,39% au premier tour. Au deuxième tour, 52,24% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Mouliets-et-Villemartin cette année ? Pour le second tour de la présidentielle, 24,91% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,11% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.