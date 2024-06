Résultat des européennes à Caunes-Minervois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Caunes-Minervois, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Caunes-Minervois, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,02% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 10,99% à Caunes-Minervois, contre 20,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 20,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,4% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Caunes-Minervois, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour cette européenne. Les sondeurs imaginent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 38% à Caunes-Minervois, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus précipitées.

15:02 - Les électeurs de Caunes-Minervois penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection suprême avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La numéro 1 du parti d'extrême droite rassemblait 30,99% au premier tour contre 20,44% pour Emmanuel Macron et 18,68% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Nouveau coup de marteau au 2e tour devant Macron avec 53,23% contre 46,77%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 30,44% des voix sur place, contre 32,02% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,26%).

12:45 - À Caunes-Minervois, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite enregistrait 28,01% des suffrages, soit 186 voix, devant Nathalie Loiseau à 20,78% et Raphaël Glucksmann à 10,99%.

11:45 - Élections à Caunes-Minervois : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Caunes-Minervois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 581 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 127 entreprises, Caunes-Minervois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (40,77 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 200 résidents étrangers, soit 12,49% de la population, participe à son pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 45,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 480,98 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Caunes-Minervois démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Caunes-Minervois : retour sur l'abstention aux dernières européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'observation des précédentes élections est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 711 personnes en âge de voter à Caunes-Minervois, 60,51% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 52,67% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Caunes-Minervois : l'abstention en question À Caunes-Minervois, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,56% au premier tour. Au deuxième tour, 53,35% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Caunes-Minervois ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,46% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,05% au premier tour, c'est-à-dire 932 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.