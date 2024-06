En direct

19:28 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Peyriac-Minervois ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 13,97% à Peyriac-Minervois, contre 15,96% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Peyriac-Minervois, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,05% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,95% pour Yannick Jadot, 2,49% pour Fabien Roussel et 3,42% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (8,87% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,54% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,66% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Peyriac-Minervois ? Si en France entière, les sondeurs calculent une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 39% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Peyriac-Minervois Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Peyriac-Minervois. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 34,76% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 53,50% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Il a même fait un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La cheffe du parti avait rassemblé 30,17% au 1er tour et 57,22% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 21,46% et 16,64% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (42,78%) au second.

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Peyriac-Minervois Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 29,49% des suffrages s'étaient dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,96% et Raphaël Glucksmann à 13,97%. Le mouvement nationaliste avait réuni ainsi pas moins de 133 électeurs de Peyriac-Minervois.

11:45 - Élections européennes à Peyriac-Minervois : un éclairage démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Peyriac-Minervois mettent en lumière des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 21,62% et une densité de population de 108 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (35,65%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 432 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,03% et d'une population étrangère de 6,37% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Peyriac-Minervois mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,46% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Peyriac-Minervois Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 1 177 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 44,56% des électeurs de Peyriac-Minervois (Aude). Le taux d'abstention était de 55,13% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Peyriac-Minervois Ce dimanche, lors des européennes à Peyriac-Minervois, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 73,16% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. La participation était de 69,23% au second tour, ce qui représentait 621 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,89% au premier tour. Au second tour, 45,67% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Peyriac-Minervois pour les élections européennes ? Les jeunes montrent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?