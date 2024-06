Résultat des européennes à Cazilhac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui va profiter du vote Nupes à Cazilhac ? L'autre source de doute de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,7% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 6,13% à Cazilhac, contre 17,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Cazilhac ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très observé. À Cazilhac, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,12% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 31,92% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Cazilhac ? Regarder le test démocratique le plus récent livre des indicateurs précieux au moment de l'élection du jour. Même si cette curiosité n'a rien d' une garantie…Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Cazilhac. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 31,36% au premier round avant un formidable 56,09% au 2e (Cazilhac n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,92% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,52% et Emmanuel Macron troisième avec 18,48%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,12%, devant Emmanuel Macron à 43,88%.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 32,12% des votes s'étaient portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 17,96% et Yannick Jadot à 12,12%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi 220 habitants de Cazilhac passés par les isoloirs.

11:45 - Les enjeux locaux de Cazilhac : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Cazilhac, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 842 logements pour 1 566 habitants, la densité de la commune est de 127 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 942 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (78,5 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,08% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,18% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 104,41 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Ainsi, à Cazilhac, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Cazilhac : analyse du niveau de participation aux élections européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Cazilhac, 60,44% des électeurs avaient participé. Au fil des dernières années, les 1 609 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, sur les 723 personnes en âge de voter à Cazilhac, 59,9% étaient allées voter, contre une participation de 54,4% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Cazilhac : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Cazilhac, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Cazilhac (34190). En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 295 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,08% avaient pris part au vote. La participation était de 75,91% au second tour, ce qui représentait 983 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.