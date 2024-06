Résultat des européennes à Laroque : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Laroque, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 3,74% à Laroque, contre 18,09% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Laroque, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,84% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Laroque avant les européennes ? Le score obtenu par le RN sera très commenté pour cette élection des députés européens, à l'échelle locale, comme au niveau national. À Laroque, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,52% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,94% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Laroque penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat de l'élection la plus récente peut sembler un précédent précieux au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Laroque. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 32,49% au 1er round et surtout 58,31% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,94% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,15% et Emmanuel Macron troisième avec 18,41%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,53%, devant Emmanuel Macron à 40,47%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Laroque, à 37,52%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 18,09% et Yannick Jadot à 12,56%.

11:45 - Les enjeux locaux de Laroque : tour d'horizon démographique Comment les habitants de Laroque peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,84%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (74,55%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 724 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,71%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,92%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Laroque mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,27% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Laroque, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. Au moment des élections européennes de 2019, parmi les 705 personnes en âge de voter à Laroque, 45,73% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,04% pour les européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Laroque L'un des critères clés de ces élections européennes sera le niveau de participation à Laroque. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à inciter les habitants de Laroque (34190) à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,03% dans la ville, à comparer avec une participation de 75,69% au deuxième tour, ce qui représentait 1 037 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,69% au premier tour. Au deuxième tour, 53,57% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Laroque ?