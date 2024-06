Résultat des européennes à Celle-Lévescault : l'élection 2024 en direct

17:24 - Vent favorable à Renaissance à Celle-Lévescault ?

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,53% contre 27,53% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,07% contre 56,93%. Le RN n'a pas plus convaincu à Celle-Lévescault quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,33% au premier tour, contre 25,28% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme La République en Marche l'emporter.